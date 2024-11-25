شباب قسنطينة الجزائري: غياب أربعة لاعبين عن مواجهة النادي الصفاقسي

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توجهت بعثة فريق شباب قسنطينة الجزائري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة التونسية استعدادًا لمواجهة النادي الرياضي الصفاقسي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية. اللقاء سيُقام يوم الأربعاء على الساعة الخامسة مساءً بملعب حمادي العقربي برادس (تونس).



فور وصول الفريق إلى تونس، يُرتقب أن يخوض اللاعبون حصة تدريبية استرجاعية بملحق ملعب حمادي العقربي، وسط غياب أربعة لاعبين بارزين: عبد النور بلحوسيني، محمد أمين بن ميصابيح، منذر طمين، والحارس زكرياء بوحلفاية. يأتي ذلك بسبب استدعائهم للمنتخب الوطني العسكري المشارك في الألعاب الإفريقية العسكرية 2024 المقامة بنيجيريا، وفقًا لما أكده زكرياء صالحي، المكلف بالإعلام في النادي.





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من جانبه، سيعقد المدرب خير الدين مضوي ندوة صحفية يوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرًا بملعب رادس، تسبق الحصة التدريبية الأخيرة التي ستُجرى في توقيت المباراة نفسه.



أكد صالحي أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالنقاط الثلاث من تونس في بداية مشواره بدور المجموعات.



حضور جماهيري قوي

خصصت إدارة النادي الصفاقسي أكثر من 4000 تذكرة لجماهير شباب قسنطينة، مما ينبئ بدعم جماهيري كبير للفريق الجزائري خلال المواجهة المرتقبة.