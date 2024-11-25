اجراءات حثيثة لمكافحة آفتي سوسة النّخيل الحمراء والحشرة القرمزيّة والحدّ من اٌنتشارهما

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أفضت جلسة عمل خصّصت ،الاثنين، لتشخيص ودراسة الوضعيّة الحاليّة لآفتي سوسة النّخيل الحمراء والحشرة القرمزيّة والإنجازات والنّقائص التّي تحول دون تحقيق المؤشّرات والأهداف المرسومة، إلى تبني جملة من الإجراءات تهدف الى الحفاظ على منظومتي التّمور والتّين الشّوكي لتحسين نجاعة التّدخّلات (من وقاية ومكافحة) وفق مقاربات متجدّدة وواقعيّة تنعكس إيجابيّا على المردوديّة وتحقيق المطلوب.



وتمثّلت الإجراءات الممتخذة ، بالنّسبة للبرنامج الوطنيّ لمكافحة سوسة النّخيل الحمراء في الرّفع من جاهزيّة المندوبيّات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة وتركيز فريق قارّ للمكافحة والمتابعة والحرص على احترام البروتوكول المعتمد للتدخّلات بالتّنسيق مع البلديات.





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كما تعلقت بتفعيل اللّجان الجهويّة للكوارث وتركيز خليّة أزمة ومتابعة وطنيا، والتّنسيق مع المؤسّسات والهياكل ذات الصّلة (على غرار وزارات الدّاخليّة والتّجهيز والإسكان والسّياحة والبيئة) لمعاضدة المجهودات المبذولة بالاضافة الى تحسيس الأمن على الطرقات للتّصدّي إلى نقل فسائل النّخيل، والإسراع بتحيين النّصوص التّشريعيّة اللاّزمة للّتصدّي لهذه الآفة.





اما بالنسبة لمكافحة الحشرة القرمزية على التّين الشّوكي فقد تمثلت الاجراءات في الإسراع بتقديم مشروع تصوّر كامل لإعادة هيكلة القطاع مع تحديد الأولويات،و إعداد دراسة حول الأثر الاقتصادي لتواجد الحشرة بالنّسبة لإنتاج الثّمار والأعلاف، وإعطاء الأولويّة لحماية مناطق الإنتاج ووضع برنامج وقائي للمناطق السّليمة.





وفي ختام الجلسة، أوصى كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المكلّف بالمياه حمادي الحبيب، بوضع خطّة تمويل واضحة للتّصدي بفاعلية للآفات الغازيّة المستجدّة والعابرة في أحسن الآجال.

