سوسة: فتح بحث في شبهة عدم مطابقة شحنة بطاطا مورّدة عبر الميناء التجاري بسوسة للمواصفات المطلوبة

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تعهّدت فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة بالبحث في تفاصيل عملية توريد شحنة بطاطا من تركيا تمت مؤخرا عبر الميناء التجاري بسوسة، بعد الاشتباه في عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وفق ما أكده مصدر مطّلع لوكالة تونس إفريقيا للانباء.



وكان النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي قد دوّن في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ما يفيد بأن ميناء سوسة شهد محاولة توريد 2780 طنّا من البطاطا الفاسدة إلى السوق التونسية، وبأنّ الأجهزة المتخصصة كشفت إصابة البضاعة بصنفين من البكتيريا وقررت إتلافها.

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وكان النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي قد دوّن في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ما يفيد بأن ميناء سوسة شهد محاولة توريد 2780 طنّا من البطاطا الفاسدة إلى السوق التونسية، وبأنّ الأجهزة المتخصصة كشفت إصابة البضاعة بصنفين من البكتيريا وقررت إتلافها.

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يذكر أنّ المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة، فوزي طالب، كان أكد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ ميناء سوسة التجاري استقبل مؤخرا باخرة مُحملة بشُحنة بـحوالي 3 آلاف طن من البطاطا الموردة، لافتا إلى أنّ الجهات المختصة تواصل إجراء عمليات المراقبة والتحاليل المستوجبة لشُحنة البطاطا الموردة قبل ضخّها بأسواق الجملة وتخصيص حِصص منها لمختلف مناطق الجمهورية، وذلك بهدف تغطية التذبذب الحاصل في عملية التزويد بهذا المنتوج.