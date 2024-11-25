توجيه فريق عمل موسع للكشف عن أسباب نفوق كميات هامة من الأسماك بقنال بنزرت

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افاد معتمد جرزونة الياس بن الشيخ بانه تم اليوم الاثنين، تخصيص فريق عمل موسع، للبحث في أسباب نفوق كميات من الأسماك بقنال بنزرت، حيث قام الفريق بزيارات ميدانية لعدد من المواقع على طول القنال من جهة معتمدية جرزونة واجراء تحقيق على عين المكان.



وبين المصدر ذاته لصحفي "وات" ان الفريق الفني والإداري التابع لمصالح الولاية والمعتمدية والبلدية وأيضا الادارات والمصالح الجهوية للحرس البحري والصحة والفلاحة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي علاوة على مصالح المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وعدد من البحارة، شاركوا في الزيارة الميدانية، كما تولت مصالح الصحة ومعهد البحوث العلمية اخذ عينات من الأسماك النافقة لاجراء تحاليل مخبرية وتحديد الأسباب الرئيسية التي أدت الى نفوق الأسماك.

وكان والي بنزرت سالم بن يعقوب تحول نهاية الأسبوع لفضاء القنال عقب بروز كميات هامة من الأسماك النافقة على سطح البحر بقنال بنزرت، وأوصى باجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لتحديد الأسباب وطمأنة مهنيي قطاع الصيد الساحلي الناشطين بالقنال بشان مورد رزقهم وإيجاد الحلول العملية والعلمية لضمان عدم تكرار الامر.