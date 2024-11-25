اهم الفصول الجديدة او المعدلة المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025

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أفضى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025،على مستوى اللجان بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم الى حزمة مقترحات سواء من قبل جهة المبادرة او النواب والتي تم ادراجها ضمن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة



- الفصل 34: احداث مساهمة ظرفية بنسبة 2 بالمائة على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، تستوجب على الشركات التي يساوي رقم معاملاتها لسنة 2023 او يتجاوز20 مليون دينار.





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الفصل 56 : تعديل المعلوم الموظف على تصدير منتوجات المناجم والمقاطع من خلال اقرار معلوم بقيمة 10 دينار على كل طن رمل طبيعي و 100 دينار عن كل طن رخام وحجارة طبيعية.



الفصل 57 : التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية

الفصل 66 : إلغاء الفصل 71 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021، من خلال اقرار حزمة اجراءات جديدة تتعلق بتسوية وضعية العربات والمعدات والتجهيزات من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة او المقتناة محليا



الفصل 67: يتيح الفصل للاشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ذوي الجنسية التونسية الفتح بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات ولا تخضع هذه الحسابات الى الموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي.