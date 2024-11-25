اعتزال السباحة إيما ماكيون الأكثر تتويجا في تاريخ أستراليا الأولمبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67444f5f549bb3.08336134_nfqohlikgpmje.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت إيما ماكيون، أكثر الرياضيين الأستراليين تتويجا بالميداليات الأولمبية، اعتزالها السباحة بكافة أنواعها اليوم الاثنين، لتنهي بذلك مسيرة مظفرة حصدت خلالها 14 ميدالية في ثلاث دورات أولمبية و20 ميدالية في بطولات العالم.



وكانت سباحة سباقات السرعة (30 عاما) قد أعلنت اعتزالها في وقت سابق من هذا العام في أولمبياد باريس بعد فوزها بذهبية وفضية وبرونزية في سباقات التتابع لمساعدة السباحة الأسترالية على تقديم أفضل أداء لها في الألعاب الصيفية في تاريخها.





...



وقالت ماكيون في بيان تأكيد اعتزالها "سأفتقدها بالتأكيد (السباحة)... لقد منحتني الكثير من العلاقات الرائعة وجعلتني الشخص الذي أنا عليه الآن. لكنني بالتأكيد مستعدة للجزء التالي من حياتي، وهو ما أشعر بالحماس تجاهه. لا أعتقد أنني حظيت بالوقت الكافي للتفكير في كل شيء بعد".

وغابت ماكيون عن أولمبياد لندن عندما كانت في مقتبل عمرها، لكنها حققت نجاحا كبيرا في ريو عام 2016 وفازت بأول ميدالية ذهبية لها في سباق 4 في 100 متر تتابع بالإضافة إلى الميدالة الفضية في سباقين آخرين للتتابع وبرونزية في سباق 200 متر حرة.

وفي طوكيو عام 2021، فازت بالذهبية في سباقات 100 متر و50 متر سباحة حرة، بالإضافة إلى ميداليتين ذهبيتين في التتابع وثلاث ميداليات برونزية، مما منحها أكبر حصيلة من الميداليات لرياضي واحد في الألعاب المؤجلة من عام 2020.

وقال مدرب السباحة الأسترالي روهان تيلور "كانت وستظل نموذجا رائعا للرياضيين الأصغر سنا. حملت كرامتها بنفسها دائما رغم أننا جميعا رأينا رقتها - إلا أن الجمهور لا يستطيع حقا تقدير مدى قوتها".