القصرين: رفع 104 مخالفات إقتصادية وحجز عدة منتوجات طيلة الأسبوع المنقضي

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أسفرت عمليات المراقبة المشتركة التي نفذتها فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، طيلة الأسبوع المنقضي رفقة أعوان الحرس البلدي والشرطة البلدية واعوان المصلحة المختصة بالجهة بمعاضدة المعتمدين، عن رفع 104 مخالفات إقتصادية، تعلقت اغلبها بالترفيع في الأسعار واخفاء واحتكار منتوجات مدعّمة والبيع المشروط وعدم إشهار الأسعار وعدم اخضاع أدوات الوزن للتحقق الدوري، وذلك إثر القيام ب520 زيارة رقابية ميدانية، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة.



وبيّن المصدر ذاته في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم في نفس الاطار، حجز 7 أطنان من مادة البطاطا و40 طنا من مادة التفاح و940 علبة سجائر وقرابة نصف طن من المواد المدعمة (سكر و حليب وزيت)، بالاضافة الى حجز 744 لوحة طاقة شمسية، مشيرا إلى أنه سيتم اتمام الإجراءات القانونية والعدلية المتعلقة بهذه المحاضر ضد المخالفين واحالتها للقضاء وتسليط اقصى العقويات عليهم .

وذكر بالمناسبة أن العمليات الرقابية تمت في إطار برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات للتصدي للممارسات الاحتكارية والمخلة بشفافية المعاملات الاقتصادية .