سيدي بوزيد: تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية مع ضخ كميات من مادة البطاطا يوميا من المخزون التعديلي

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تواصل مختلف فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات القيام بمراقبة مختلف الأسواق والفضاءات التجارية العامة والخاصة وذلك بكل معتمديات الولاية وبالتعاون مع السلطات الجهوية والمحلية والأمنية للحد من ظاهرة الاحتكار خاصة بالمواد الأساسية وفي مقدمتها مادة البطاطا، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي المرشاوي في تصريح لصحفي "وات."

وبلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلها أعوان المراقبة التابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد، بين 4 و17 نوفمبر الجاري، 300 مخالفة خلال القيام ب1563 زيارة قام بها 64 فريقا.

كما تم تسجيل 6 محاضر حجز ل3336 كغ من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك و2400 كغ من مادة الطماطم الطازجة و100 كغ من مادة السكر.

وأشار ذات المصدر، إلى انه يتم في هذا الإطار، تزويد سوق الجملة بالجهة بأكثر من 10 أطنان يوميا من المخزون التعديلي لهذه المادة، بالإضافة إلى كميات أخرى يتولى الخواص ضخها، وذلك في انتظار تجاوز الفجوة الخريفية مع نهاية شهر نوفمبر.