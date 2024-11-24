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حجز 120 طنا من الدقلة مخزنة بطريقة غير قانونية ببن عروس

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Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Novembre 2024 - 22:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفادت الإدارة العامّة للأمن الوطني، اليوم الأحد، بأن وحدات الأمن ببن عروس حجزت حوالي 120 طنا من الدقلة بأحد مخازن التبريد بالجهة وقع تخزينها بطريقة غير قانونية وقدرت قيمتها المالية بأكثر من مليون دينار.

وأوضحت الإدارة، في بلاغ، أنّ العمليّة جاءت على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس مفادها وجود كميات كبيرة من الدقلة مخزنة بطريق غير قانونية بأحد مخازن التبريد بالجهة.

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وأضافت أنّه وقع التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة قبل تحول الوحدات على عين المكان أين تم حجز كميات الدقلة من أجل "عدم وضع بطاقة مخزونات على واجهة غرف التبريد ودون مسك دفتر حركية مخزونات ودون الاستظهار بما يثبت شرعية مسكها" .


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