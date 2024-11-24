بنعروس : "الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير العملة وترويجها"

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تمكنت وحدات الحرس الوطني في بنعروس من الإطاحة بشبكة متخصصة في تزوير العملة وترويجها، وذلك خلال عملية نوعية بالتعاون بين الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام وإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ووحدات منطقة الحرس الوطني بالمحمدية.



تفاصيل العملية:





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المحجوزات: تم ضبط 100 ورقة نقدية أجنبية مزورة، إلى جانب أجهزة وأدوات حديثة تُستخدم في عمليات الطباعة والتزوير.

التفكيك: جاءت العملية بعد متابعة دقيقة وتحقيقات موسعة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بهم وتفكيك أنشطتهم الإجرامية.

الموقوفون: ألقي القبض على شخصين بحوزتهما وثائق مزورة وأدوات تقنية أخرى.



ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الرقم 71860135، مشددة على أهمية التعاون لضمان الأمن والاستقرار.