النادي البنزرتي: انفصال بالتراضي مع المدرب سامي القفصي

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قررت الهيئة المديرة للنادي البنزرتي اليوم الاحد انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم سامي القفصي وفق ما علم مراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة.



وعهد النادي البنزرتي لكل من المدير الفني نجم الدين امية والمدرب علي المشاني مهمة الاشراف على الفريق والتحضير لمباراة الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى امام اتحاد بن قردان يوم السبت القادم.

يذكر ان النادي البنزرتي انهزم يوم امس السبت في اطار الجولة الثامنة خارج ارضه امام مستقبل قابس بنتيجة 1-2، وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد 4 تعادلات و5 هزائم.