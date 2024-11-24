الدورة 13 لاستفتاء وكالة وات لافضل الرياضيين التونسيين - يوم 1 ديسمبر المقبل الكشف عن قائمة المرشحين للمنافسة على لقب الافضل لعام 2024

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تعلن وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) يوم الاحد 1 ديسمبر المقبل عن قائمة الرياضيين والرياضيات التونسيين الذين تم ترشيحهم للمنافسة على لقب الافضل لعام 2024 في مختلف مسابقات الاستفتاء الرياضي الوطني في دورته الثالثة عشرة الذي تنظمه الوكالة سنويا وذلك بعد اجراء سبر اراء اولي شارك فيه عدد من الاعلاميين والخبراء ضمانا لتحقيق اعلى درجات المصداقية والموضوعية في عملية الترشيحات.



يذكر ان الاستفتاء يشمل مسابقات افضل لاعب كرة قدم وافضل رياضي ورياضية فضلا عن فئة الرياضيين البارالمبيين في صنفي الرجال السيدات.





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ويشارك في الاستفتاء الرسمي الصحفيون الرياضيون من مختلف المؤسسات الاعلامية الوطنية والمديرون الفنيون للجامعات الرياضية ومدربو فرق الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ويشار الى انه بعد تجميع اراء مختلف الجهات المعنية بالاستفتاء الرسمي، يتم الاعلان عن النتائج في يوم الاعلام الرياضي الذي تنظمه وكالة تونس افريقيا للانباء ويتضمن ايضا تنظيم ندوة حوارية سيتم الاعلان عن موضوعها وموعدها لاحقا.



هذا ويشمل الاستفتاء مسابقة اخرى مفتوحة للجمهور عبر موقع الوكالة على الانترنات ( tap.info.tn ).

وفي ما يلي مختلف مسابقات الاستفتاء الرياضي لوكالة (وات) :

- أفضل لاعب كرة قدم

- افضل رياضي

- افضل رياضية

- افضل رياضي بارلمبي

- افضل رياضية بارلمبية



