تطاوين: انجاز اكثر من 44 بالمائة من التعداد العام للسكان والسكني (المدير الفني للتعداد)

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يتواصل التعداد العام للسكان والسكنى في ولاية تطاوين بنسق طبيعي، حيث تم الى حد يوم امس السبت، انجاز حوالي 44 بالمائة من التعداد، وهي ذات النسبة المسجلة على الصعيد الوطني، وفق ما افاد به المدير الفني للتعداد بالمعهد الوطني للاحصاء عبدالقادر الطلحاوي صحفي "وات"، خلال جولة قام بها المدير العام للمعهد مرفوقا بعدد من الاعوان لمتابعة سير الاحصاء في الجهة.

وقال الطلحاوي ان المعهد يعتمد لاول مرة في انجاز هذا التعداد على تطبيقة تفاعلية ولوحات رقمية يحملها 8180 عون احصاء موزعين على مختلف الوحدات الادارية الصغرى (عمادات ومعتمديات) بكامل تراب الجمهورية، مؤكدا ان الاحصاء مشروع وطني يجرى بمساعدة مختلف الاطراف المعنية، ويهدف الى اعداد المخطط التنموي القادم على اسس علمية ومؤشرات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية واضحة وحقيقية.

واشار الى ان تجميع البيانات، تتم في وقت قياسي بشكل عصري وبجودة افضل وايضا على مستوى الاستغلال والمعالجة، بدل الاستمارات التي كانت في السابق تتطلب وقتا اطول، وافاد بان الجزء الاول من بيانات الاحصاء ستكون جاهزة خلال شهر مارس القادم وستكون بقية المعطيات والمؤشرات جاهزة خلال شهر سبتمبر 2024، علما وان هذا التعداد سينتهي نهاية شهر ديسمبر القادم.

وذكر اعوان احصاء لصحفي "وات"، بخصوص تقبل المواطنين للاسئلة المطروحة عليهم، أن متساكني الارياف كانوا اكثر تجاوبا معهم، وانهم عموما لم يتعرضوا الى اي صد او امتناع يذكر.