الرابطة الأولى... مقابلات اليوم

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Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Novembre 2024 - 12:25 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تقام اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 الدفعة الثالثة من مباريات الجولة التاسعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تونس. فيما يلي تفاصيل المباريات:

الساعة 14:00
ترجي جرجيس × النجم الساحلي: يدير المباراة الحكم وليد المنصري.
...

الأولمبي الباجي × الاتحاد المنستيري: بإدارة الحكم باسم بلعيد.
قوافل قفصة × الملعب التونسي: يقودها الحكم حسني النايلي.
تُعد هذه المباريات حاسمة في تحديد ترتيب الفرق في الدوري، مع تزايد التنافس بين الأندية.


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