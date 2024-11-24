الرابطة الأولى... مقابلات اليوم

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تقام اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 الدفعة الثالثة من مباريات الجولة التاسعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تونس. فيما يلي تفاصيل المباريات:



الساعة 14:00

ترجي جرجيس × النجم الساحلي: يدير المباراة الحكم وليد المنصري.



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الأولمبي الباجي × الاتحاد المنستيري: بإدارة الحكم باسم بلعيد.

قوافل قفصة × الملعب التونسي: يقودها الحكم حسني النايلي.

تُعد هذه المباريات حاسمة في تحديد ترتيب الفرق في الدوري، مع تزايد التنافس بين الأندية.