الرابطة الأولى... مقابلات اليوم
تقام اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 الدفعة الثالثة من مباريات الجولة التاسعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تونس. فيما يلي تفاصيل المباريات:
الساعة 14:00
ترجي جرجيس × النجم الساحلي: يدير المباراة الحكم وليد المنصري.
الساعة 14:00
ترجي جرجيس × النجم الساحلي: يدير المباراة الحكم وليد المنصري.
الأولمبي الباجي × الاتحاد المنستيري: بإدارة الحكم باسم بلعيد.
قوافل قفصة × الملعب التونسي: يقودها الحكم حسني النايلي.
تُعد هذه المباريات حاسمة في تحديد ترتيب الفرق في الدوري، مع تزايد التنافس بين الأندية.
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