جمعية مرضى السرطان تنظم يوم السبت القادم لقاء تفاعليا بين مرضى السرطان والطبيب المختص

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تحت شعار "رحلة المريض: كيف نتقدم بأمل و كرامة" تنظم جمعية مرضى السرطان، يوم 30 نوفمبر الجاري بالعاصمة، لقاء تفاعليا بين مريض السرطان والطبيب المختصين.



وأفادت رئيسة جمعية مرضى السرطان روضة زروق في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم خلال هذا اللقاء المفتوح لجميع مرضى السرطان الإجابة من قبل عدد من الأطباء المختصين على كل التساؤلات و الإستفسارات المتعلقة بكامل مسار علاج المرضى، بما في ذلك الكشف عن الصعوبات و العراقيل التي يتعرضون إليها في هذا الصدد والعمل على إيجاد حلول لها إن كان ذلك متاحا.





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وأضافت رئيسة الجمعية أن من بين المواضيع التي سيتم إثارتها، خلال هذا اللقاء، مشكلة نقص الأدوية و التجهيزات الطبية و ضعف الموارد البشرية و اهتراء البنية التحتية للمستشفيات الى جانب معاناة مرضى السرطان القادمين من المناطق الداخلية من أجل تلقي العلاج.

