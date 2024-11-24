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مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تحبط محاولات تهريب أكثر من 237 كلغ من مخدر القنب الهندي منذ بداية 2024

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Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Novembre 2024 - 10:02 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، منذ بداية سنة 2024، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مخدر القنب الهندي، تجاوزت 237 كلغ، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تهريب المواد المخدرة.

وذكرت الديوانة التونسية في بياناتها الأخيرة أن المخدرات كانت مخفية في مخابئ مهيأة على متن وسائل نقل للمسافرين القادمين إلى تونس من ميناءي مرسيليا وجنوة.

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وكانت أبرز عمليات الحجز خلال السنة، إحباط محاولة تهريب 176 كلغ من القنب الهندي في عملية واحدة في مارس 2024، حيث تم العثور على 1760 صفيحة مخفية داخل مخبأ معد على متن شاحنة قادمة من ميناء مرسيليا.

كما تم ضبط 40 كلغ من المخدر ذاته في جانفي 2024، مخفية داخل سيارة، إضافة إلى 21 كلغ أخرى تم حجزها خلال عمليات متفرقة بين أفريل وأكتوبر 2024.



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