البطولة العربية لكرة اليد لمنتخبات الاشبال - المنتخب التونسي يحرز اللقب

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توج المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 مساء السبت بالبطولة العربية لمنتخبات الاشبال التى اقيمت بمدينة الحمامات وذلك اثر فوزه على نظيره الكويتي 31-27 في الجولة الاخيرة من الدورة.



وحقق المنتخب التونسي العلامة الكاملة في هذه البطولة بعد فوزه بجيمع مقابلاته.

وكان المنتخب التونسي فاز في الجولات الخمس الماضية على كل من الجزائر 34-24 والسعودية 28-27 والكويت 22-17 والجزائر 30-23 والسعودية 31-27.



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وفي ما يلي النتائج الكاملة للدورة:

السبت 23 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر 27-19

الكويت - تونس 29-31



الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تونس - الجزائر 30-23

السعودية - الكويت 30-26



الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر 30-25

تونس - الكويت 22-17



الأحد 17 نوفمبر 2024

الكويت 29 - 19 الجزائر

تونس 28 - 27 السعودية



السبت 16 نوفمبر 2024

تونس 34 - 24 الجزائر

الكويت 16 - 29 السعودية



الجمعة 22 نوفمبر 2024

الكويت - الجزائر 16-20

السعودية - تونس 27-31



