البطولة العربية لكرة اليد لمنتخبات الاشبال - المنتخب التونسي يحرز اللقب
توج المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 مساء السبت بالبطولة العربية لمنتخبات الاشبال التى اقيمت بمدينة الحمامات وذلك اثر فوزه على نظيره الكويتي 31-27 في الجولة الاخيرة من الدورة.
وحقق المنتخب التونسي العلامة الكاملة في هذه البطولة بعد فوزه بجيمع مقابلاته.
وكان المنتخب التونسي فاز في الجولات الخمس الماضية على كل من الجزائر 34-24 والسعودية 28-27 والكويت 22-17 والجزائر 30-23 والسعودية 31-27.
وحقق المنتخب التونسي العلامة الكاملة في هذه البطولة بعد فوزه بجيمع مقابلاته.
وكان المنتخب التونسي فاز في الجولات الخمس الماضية على كل من الجزائر 34-24 والسعودية 28-27 والكويت 22-17 والجزائر 30-23 والسعودية 31-27.
وفي ما يلي النتائج الكاملة للدورة:
السبت 23 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر 27-19
الكويت - تونس 29-31
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
تونس - الجزائر 30-23
السعودية - الكويت 30-26
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر 30-25
تونس - الكويت 22-17
الأحد 17 نوفمبر 2024
الكويت 29 - 19 الجزائر
تونس 28 - 27 السعودية
السبت 16 نوفمبر 2024
تونس 34 - 24 الجزائر
الكويت 16 - 29 السعودية
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الكويت - الجزائر 16-20
السعودية - تونس 27-31
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