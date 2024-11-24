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البطولة العربية لكرة اليد لمنتخبات الاشبال - المنتخب التونسي يحرز اللقب

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Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Novembre 2024 - 09:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
توج المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 مساء السبت بالبطولة العربية لمنتخبات الاشبال التى اقيمت بمدينة الحمامات وذلك اثر فوزه على نظيره الكويتي 31-27 في الجولة الاخيرة من الدورة.

وحقق المنتخب التونسي العلامة الكاملة في هذه البطولة بعد فوزه بجيمع مقابلاته.
وكان المنتخب التونسي فاز في الجولات الخمس الماضية على كل من الجزائر 34-24 والسعودية 28-27 والكويت 22-17 والجزائر 30-23 والسعودية 31-27.
...


وفي ما يلي النتائج الكاملة للدورة:
السبت 23 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر 27-19
الكويت - تونس 29-31

الأربعاء 20 نوفمبر 2024
تونس - الجزائر 30-23
السعودية - الكويت 30-26

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر 30-25
تونس - الكويت 22-17

الأحد 17 نوفمبر 2024
الكويت 29 - 19 الجزائر
تونس 28 - 27 السعودية

السبت 16 نوفمبر 2024
تونس 34 - 24 الجزائر
الكويت 16 - 29 السعودية

الجمعة 22 نوفمبر 2024
الكويت - الجزائر 16-20
السعودية - تونس 27-31



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