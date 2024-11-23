أجواء احتفالية تقودها مجموعة أجراس وسط شارع بورقيبة قبيل افتتاح الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية

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بدأت الأجواء الإحتفالية بشارع بورقيبة عشية اليوم السبت قبيل افتتاح الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية بآداء للعزف والغناء ل"مجموعة أجراس" بقيادة الأستاذ عادل بوعلاق وسط إقبال جماهيري ملحوظ تعود عليه رواد الشارع في كل الحفلات والمهرجانات التي لا تكاد تفارق وسط المدينة.



وقالت فاطمة الزهراء كمون عضوة "مجموعة أجراس" للموسيقى التي تأسست سنة 1999 وتضم 25 عضوا معظمهم من الشبان أن المجموعة اختارت ان تقدم للجمهور عزفا وغناء لشعراء وفنانين تونسيين وعالميين أهمهم محمود درويش والصغير أولاد احمد ومارسيل خليفة.





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وشهدت فضاءات ثقافية بالعاصمة بداية من صبيحة اليوم عروضا لمسرح الأطفال الذي توليه هذه الدورة مكانة متميزة منها مسرحية "زهرة الحياة" لطلال أبو طالب بفضاء الفتح ومسرحية "صندوق الذاكرة" لسامي الشارني بفضاء "بي أكتور" (كن ممثلا) و"أرض السر" لفيصل بن محمود بفضاء السنديانة.