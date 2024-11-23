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دورة روسيا الدولية لكرة السلة: فوز المنتخب التونسي على نظيره الليبي 96 - 71

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 21:03 قراءة: 0 د, 11 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اليوم السبت على نظيره الليبي 96 - 71 في لقائه الثاني ضمن دورة روسيا الدولية.
وكان المنتخب التونسي انهزم أمس الجمعة في لقائه الأول أمام المنتخب الروسي 73 - 81 .


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