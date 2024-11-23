سيدي بوزيد: إنجاز مشاريع بأكثر 25 مليون دينار بعدد من أحياء الجهة ضمن في القسط الأول من برنامج تهذيب وادماج الأحياء

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أنجزت وكالة التهذيب والتجديد العمراني بسيدي بوزيد مجموعة من المشاريع في أربعة أحياء في الجهة ضمن برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية بكلفة 25 مليونا و300 ألف دينار.



وبيّنت رئيسة مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني، عائشة براهمي، في تصريح لوكالة "وات"، أن المشاريع المنجزة شملت سيدي بوزيد المدينة ومعتمدية المكناسي، وبالتحديد في حي أولاد بالهادي وحي النور الشرقي وحي النور الغربي وحي محمد علي العلوي.





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وذكرت عائشة براهمي أن المشاريع المذكورة أنجزت في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، وتشمل عناصرها مشاريع تنوير عمومي، وتهيئة طرقات، وتطهير، وتصريف مياه الأمطار، فضلا عن إحداث مكتبة عمومية وفضاء صناعي وملعب وتدخلات تحسين سكن.

وأشارت إلى أن برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية يهدف الى تحسين ظروف العيش داخل الأحياء الشعبية من خلال انجاز واستكمال عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الرياضية والشبابية، وإقامة فضاءات للأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف فك عزلة الأحياء وخاصة منها الواقعة بالمناطق الداخلية، وفق تعبيرها.