قبلي: قافلة طبية تؤمن قرابة 80 عملية جراحية في أمراض العيون بالمستشفى الجهوي بقبلي

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أمّنت قافلة طبية في اختصاص أمراض العيون، حلت منذ يوم أمس الجمعة بالمستشفى الجهوي بقبلي، قرابة 80 عملية جراحية مجانية لعلاج إعتام عدسة العين (الكاتاركت)، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني، في تصريح لوكالة "وات".



وأوضح المصدر ذاته أن هذه القافلة، التي اختتمت نشاطها عشية اليوم، انتظمت تحت إشراف وزير الصحة، وشهدت مشاركة عدد من الفرق الطبية من المستشفى الجهوي بقبلي في اختصاصات جراحة العيون والانعاش والتخدير، إضافة إلى أعوان المخبر والتصوير الطبي، معززين بفريق طبي من المستشفى الجامعي بنابل وعدد من اعضاء جمعية "وان داي وان داي".

وبيّن أن القافلة أجرت أمس 56 عملية جراحية، واتمت اليوم باقي العمليات التي ساعدت مرضى من مختلف أنحاء الجهة على استعادة النظر بشكل عادي، مشيرا إلى أن هذه القافلة تندرج في اطار جملة من القوافل الصحية المبرمجة تباعا بالجهة حيث ستحل قافلة متعددة الاختصاصات بالجهة في اول شهر ديسمبر المقبل، إضافة الى قافلتين اخريين ستزوران بقية المؤسسات الصحية بالولاية.



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وأشار، في سياق متّصل، إلى أن ولاية قبلي سجلت خلال الفترة الاخيرة اضطرابا في اجراء العمليات الجراحية بسبب الاشغال التي تشهدها قاعة العمليات بالمستشفى الجهوي والتي من المنتظر اعادة افتتاحها في موفى الشهر الجاري او مطلع الشهر المقبل بعد خضوعها لاعادة تهيئة شاملة.

وأبرز أن تهيئة قاعة العمليات أسفر عن قائمات انتظار في كافة الاختصاصات سيتم التعاطي معها تباعا لتمكين المرضى من إجراء عملياتهم، وقد تم الانطلاق بعد في إجراء عمليات في اختصاص جراحة العيون الذي تشمل اكبر عدد من المرضى في قائمة الانتظار.