وزارة الصناعة ستعمل على تشكيل فريق عمل لضبط اطار تعريفي وقانوني لمنظومة غاز الميثان

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أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة انه سيتم تشكيل فريق عمل لإعداد إطار تعريفي لتطوير منظومة غاز الميثان الحيوي "بيوميتان" والكهرباء الناتجة عن تثمين الغاز الحيوي بالشبكات الوطنية للكهرباء والغاز.





وسيتولى فريق العمل، خلال الفترة القادمة، ضبط منظومة مشجعة للتثمين الطاقي للفضلات في إطار التكامل بين مختلف المتدخلين مع العمل على توفير فرص التمويل اللازمة لتطويرها والإجراءات المصاحبة من إحاطة فنية وتكوين ونظم التأهيل والجودة، وفق بلاغ نشرته الوزارة.



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واعلن هذه التوجهات كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، أمس الجمعة، خلال ورشة عمل حول "تطوير منظومة تثمين غاز الميثان البيولوجي والكهرباء المنتجة من الغاز الحيوي".







وحضر الورشة كل من الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيلين موارو، ومدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، وممثلين عن وزارات الداخلية والبيئة والفلاحة والتجارة وعدد من الإطارات العليا للوزارة ومن الشركة التونسية للكهرباء والغاز.





وشكلت الورشة، وفق شوشان، فرصة لاستعراض بعض التّجارب الدّولية في الميدان مع تقديم فكرة عن الإمكانات الوطنية للفضلات العضوية وكيفية تثمينها خاصة في القطاعات ذات الأولوية لما تحتويه من إمكانات وتأثيرها المباشر على البيئة خاصة المصبّات المراقبة ومحطات معالجة المياه المستعملة والمشاريع الكبرى للإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية.



كما شدّد على ضرورة متابعة مخرجات هذه الورشة والعمل على تنفيذها في أقرب الآجال.