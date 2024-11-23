مدنين: ايام تحسيسية حول الطاقة المتجددة من اجل فهم اوسع ووعي اعمق بطاقات المستقبل

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تواصل دار الشباب بجربة اجيم منذ يوم امس الجمعة حتى يوم غد الاحد، تنظيم ايام تحسيسية حول الطاقة المتجددة اطلقتها تحت شعار "الطاقة المتجددة: افاق ... تحديات" بالتعاون مع عدد من الشركاء من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمعهد الثانوي باجيم وجمعية الروبوتيك باجيم وجمعية الشبان والعلم بجربة.



وجاء تنظيم التظاهرة، في اطار انفتاح هذه المؤسسة الشبابية على محيطها وانخراطها في جهود التوعية والتحسيس بالاقتصاد في الطاقة واعتماد الطاقات المتجددة وخاصة لدى جمهورها من الشباب، بهدف تمكينهم من معرفة مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها والتعرف على خصوصية الالواح الشمسية وافاقها وتحدياتها، الى جانب التعرف على الاجراءات القانونية والادارية لاستغلال الالواح الشمسية، وفق منسق التظاهرة فريد خديمي.

وتضمنت هذه المبادرة، عدة فقرات انطلقت بزيارة ميدانية لفائدة مجموعة من الشباب الى احد المشاريع الكبرى بجزيرة جربة لانتاج الطاقة الشمسية، حيث تعرفوا عن كثب على طريقة اشتغال هذه المحطة الهامة وطاقة انتاجها فعاشوا عالم الطاقة المتجددة، لتتواصل التظاهرة بورشات عمل وورشات تطبيقية وتفاعلية حول صناعة الالواح الشمسية واخرى في تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية وحول الانتقال الطاقي في تونس في افق 2030 وكيفية ادخال الطاقة الشمسية وكيفية احتساب الاستهلاك الطاقي، وفق عضو فريق تنسيق التظاهرة امين البنزرتي .



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وتمثل هذه المبادرة الاولى، دورة تاسيسية، على ان تعقبها تظاهرة اكبر ستكون بمثابة مخيم سينتظم بجزيرة جربة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، نظرا لاهمية مسالة الطاقات المتجددة كمستقبل ولفهم اعمق لها.