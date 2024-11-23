الجامعة العامة للنقل تنفذ وقفة احتجاجية أمام شركة نقل تونس يوم الاثنين المقبل

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تنظم الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل 25 نوفمبر 2024، أمام مقر الإدارة العامة لشركة نقل تونس، اعتراضًا على قرار اقتطاع يومي عمل من أجور شهري نوفمبر 2022 وديسمبر 2023.



وقد طالبت الجامعة العامة للنقل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة النقل بالتدخل الفوري لإلغاء هذا القرار، ودعت إلى تكليف تفقدية مستقلة للنظر في وضع شركة نقل تونس، "لحماية حقوق العاملين والمرفق العمومي".





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وأعربت الجامعة العامة عن غضبها تجاه "السياسات المتبعة من قبل الرئيس المدير العام للشركة"، مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار يعد "مستعجلًا وغير مدروس"، ويؤثر سلبًا على حقوق العاملين في الشركة، مما يزيد من حدة التوتر داخل المؤسسة.



وتطرقت الجامعة إلى قيام بعض المسؤولين في الشركة بتعويض يومي الاقتطاع بإعطاء راحة سنوية، وهو ما اعتبرته "خرقًا صارخًا للقانون". كما أفادت أن الموضوع أصبح محل تحقيقات عدلية من قبل النيابة العمومية.



الجامعة أكدت أن الإدارة العامة لشركة نقل تونس لم تُعلم رئاسة الحكومة رسميًا بقرار اقتطاع الأجر، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي يعمل فيها العمال، بما في ذلك غياب الحماية والسلامة المهنية، فضلاً عن تأخير صرف الأجور والمستحقات المالية. كما أشارت إلى تأخر تسديد مساهمات الأعوان لصالح الصناديق الاجتماعية، ما أثر بشكل مباشر على حقوق العمال وعلى سمعة المؤسسة.



وفي نفس السياق، اعتبرت الجامعة أن الزيارات المفاجئة التي قام بها وزير النقل للمرافق العمومية للقطاع خطوة إيجابية تهدف إلى فرض رقابة صارمة على المؤسسات واستعادة ثقة المواطنين في وسائل النقل العمومي.