نابل: تقدم عملية جمع بيانات الأسر للتعداد العام للسكان بنسبة فاقت 40 بالمائة (المدير الجهوي للإحصاء)

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تقدمت عملية جمع بيانات الأسر في إطار التعداد العام ال13 للسكان والسكنى بولاية نابل، بنسبة فاقت 40 بالمائة، وذلك الى حدود يوم أمس الجمعة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للإحصاء بنابل معز بلحاج حسين في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر ذاته، ان عملية التعداد التي انطلقت منذ يوم 6 نوفمبر الجاري وتتواصل إلى موفى شهر ديسمبر القادم، تسير بشكل طيب دون تسجيل إشكاليات أو تعطيلات، ولفت إلى تجاوب المواطنين وحسن استقبالهم للأعوان المكلفين بجمع البيانات ووعيهم بأهمية التعداد.

وأشار الى ان عدد الأعوان المشاركين في هذه العملية الميدانية يصل الى 600 عون، تم توزيعهم على كامل معتمديات الجهة والبالغ عددها 16 معتمدية، مبينا ان عملية تعداد البيانات الاسرية تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين وتسجيل المعطيات عبر لوحات رقمية.

وأكد حسين أهمية ترسيخ الثقافة الإحصائية ووعي المواطنين بدورهم في مساعدة أعوان التعداد المشاركين في عملية جمع البيانات الميدانية، بهدف استكمال هذا المشروع الوطني في أحسن الظروف.