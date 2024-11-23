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رجة أرضية بقوة 3 درجات جنوب شرق الفحص بزغوان

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 09:34 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، تسجيل رجة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر، وذلك على الساعة 6:23 صباحًا بالتوقيت المحلي.

تفاصيل الرجة:
الموقع الجغرافي: جنوب شرق منطقة الفحص من ولاية زغوان، شمال شرقي تونس.
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الإحداثيات:
خط العرض: 36.24 درجة.
خط الطول: 9.96 درجة.

ملاحظات:
الرجة لم تُسجل أضرارًا تُذكر، وهي تُصنف ضمن الزلازل الضعيفة التي عادة ما تكون غير محسوسة بشكل كبير لدى السكان.


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