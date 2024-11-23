رجة أرضية بقوة 3 درجات جنوب شرق الفحص بزغوان

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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، تسجيل رجة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر، وذلك على الساعة 6:23 صباحًا بالتوقيت المحلي.



تفاصيل الرجة:

الموقع الجغرافي: جنوب شرق منطقة الفحص من ولاية زغوان، شمال شرقي تونس.



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الإحداثيات:

خط العرض: 36.24 درجة.

خط الطول: 9.96 درجة.



ملاحظات:

الرجة لم تُسجل أضرارًا تُذكر، وهي تُصنف ضمن الزلازل الضعيفة التي عادة ما تكون غير محسوسة بشكل كبير لدى السكان.

