بنزرت: والي بنزرت  يؤدي زيارة عمل غير معلنة إلى المركب الفلاحي والصناعي بماطر ويؤكد على حسن حوكمة التصرف في المركب

ادى مساء اليوم والي بنزرت سالم بن يعقوب زيارة عمل غير معلنة إلى المركب الفلاحي والصناعي غزالة ماطر ومركز الدواجن براس العين التابع لديوان الاراضي الدولية بمعتمدية ماطر.



واطلع والي بنزرت على واقع وظروف العمل بالمركب المختص في تربية الماشية والابقار والاشجار المثمرة والزراعات الكبرى ،سواء من حيث التنظيم الهيكلي او الظروف المهنية والاجتماعية للعملة ولاسيما دورة الانتاج والاشكاليات العالقة .





وشدد على مزيد العمل على تطوير آليات الانتاج وحسن حوكمة التصرف و إدارة المركب في ادق التفاصيل باعتباره منشاة عمومية ذات اهمية كبرى ضمن منظومة التنمية الشاملة بالجهة وكامل جهات البلاد .كما أكد على مزيد تعزيز منظومة الانتاج باعتماد احدث الوسائل اللوجستية ومزيد العمل على تعصير طرق الاستغلال الامثل للمركب ولاسيما مواصلة العمل على تعزيز الرقابة البيطرية والصحية ونظافة المحيط البيئي .كما شدد في السياق ذاته على توفير افضل الظروف الشغلية لكافة العاملين بالمركب والاحاطة بهم مهنيا عبر توفير وسائل العمل وايضا إجتماعيا وغيرها من الاجراءات الواجبة بما من شانه مزيد تحسين المناخ الاجتماعي والتنموي بالمنشاة العمومية .واوصى والي بنزرت خلال معاينته لمختلف فضاءات مركز الدواجن براس العين التابع لديوان الاراضي الدولية بالحرص على إتخاذ ما يجب من إجراءات لتامين المحيط الخارجي للمركز بواسطة كاميرات المراقبة واعتماد الطاقات المتجددة ضمن آليات ومنظومة العمل بالمركز للضغط على المصاريف وتثمين إنتاج الاعلاف محليا ،وحوكمة إستغلال الموارد المائية ، ومواصلة رفع الجهود بشان توفير كل ظروف العمل الناجع بالمركز ولاسيما فيما يتعلق بالشان الصحي والشان البيئي ومزيد تطوير آليات الانتاج .يشار ان زيارة العمل واكبها كل من معتمد ماطر محمد علي بوجمعة والمكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت فريد الدلاعي والمكلف بتسيير شؤون الادارة الجهوية للشؤون العقارية ببنزرت حميدة السليمي .