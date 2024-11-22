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تعنينات جديد ة في صلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 20:17 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه تقرر الجمعة، تسمية السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم:
● السيدة هدى بوزيدي مديرة عامة للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
● بثينة بوكمشة مديرة عامة لمكتب تأهيل الصناعة .
●السيد كمال هنداوي مديرا عاما للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.


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