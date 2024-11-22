وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الاتفاق على التسريع في إصدار الأوامر التنظيمية لمراكز البحث

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انتظم اليوم الجمعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع تنسيقي للمديرين العامين لمراكز البحث الراجعة بالنظر للوزارة، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد.



وتمّ خلال هذا الاجتماع، الاتّفاق على التسريع في إصدار الأوامر التنظيمية لمراكز البحث، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى هيكلة المؤسّسات العمومية للبحث العلمي، خاصة بعد تنقيح الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 والمتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسّسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها.





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كما تمّ التأكيد خلال الاجتماع على إيجاد الٱليات الملائمة والدائمة لرفع التحديّات التي تواجهها مراكز البحث في انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، حسب ما ذكرته الوزارة في بلاغ لها مساء الجمعة.



وبالمناسبة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنّ الوزارة تعمل على تطوير أداء البحث العلمي والاهتمام بمؤسّساته وتجاوز نقائصه وتفعيل دوره بما يضفي مزيدا من الفاعلية من أجل إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال مضاعفة الجهود لتثمين نتائج البحث العلمي.



وشدّد على ضرورة تحفيز مراكز البحث من أجل تنويع شراكاتها الدولية خاصة المشاركة في برنامج " أفق أوروبا" والذي يعتبر من أكثر البرامج تمويلا لمشاريع البحث، حيث تمّ استعراض الفرص التّي يوفّرها هذا البرنامج خلال الفترة 2025 / 2027.



ويندرج الاجتماع في إطار السياسية التشاركية للوزارة المبنية على التشاور والتنسيق مع المؤسّسات العمومية للبحث العلمي بهدف تطوير نشاطها وتفعيل دورها في النهوض بمنظومة البحث العلمي والاستجابة للإنتظارات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.



وقد استعرض المديرون العامون خلال الاجتماع الإنجازات التّي حقّقتها مراكز البحث في السنوات الأخيرة وبرامجها و مشاريعها الجديدة، كما تمّ تقديم 14 عرضا لمراكز البحث في عديد الاختصاصات ومن بينها التكنولوجيا النووية، والتحليل الفيزيائي الكيميائي، وعلوم المواد، وتكنولوجيات المياه والطاقة، والبيوتكنولوجيا (بكلّ من برج السدرية وصفاقس)، والرقميات.



وتولى الوزير في ختام الاجتماع التنسيقي تكريم مديرين عامين سابقين لبعض المراكز، منوّها بجهودهم المميّزة ومثابرتهم في إدارة مؤسّساتهم خلال الفترة السابقة.

