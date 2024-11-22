وزارة التجهيز تعلن عن تحويل لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة بداية من يوم الإاثنين 25 نوفمبر الجاري

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أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، الجمعة، أنه سيتم تحويل جزئي ووقتي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22) على طول حوالي 800 متر على مستوى بئر القصعة، وذلك بداية من يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، ولمدة 6 أيام (3 أيام في كل اتجاه).



وعللت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، هذا الإجراء، بغاية تركيز أجهزة مراقبة الحمولة للعربات في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة.





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ودعت في هذا الصدد، كافة مستعملي الطريق إلى الانتباه وإحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة.