الجامعة التونسية لكرة اليد: التعليق الفوري والمؤقت لنشاط كبريات فريق جمعية المستقبل الرياضي ببن عروس

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أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الجمعة أنّ المكتب الجامعي قرر التعليق الفوري والمؤقت لنشاط كبريات فريق جمعية المستقبل الرياضي ببن عروس.

ويأتي ذلك اثر النتيجية الغريبة المسجلة في البطولة الوطنية لكرة السلة للسيدات بين جمعيتي الملعب التونسي والمستقبل الرياضي ببن عروس بنتيجة 161 مقابل صفر.

وأوردت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ أنّه على اثر التحريات الأولية التي أذنت بها وزارة الشباب والرياضة اثر هزيمة كبريات مستقبل بن عروس امام الملعب التونسي في بطولة كرة السلة بنتيجة 161 مقابل 0 ، تبين ان ما لا يقل عن 3 لاعبات من صنف كبريات كرة اليد لمستقبل بن عروس يحملن اجازات من جامعة كرة اليد للموسم الرياضي الحالي 2024-2025 ومؤهلات للمشاركة في المقابلات الرسمية التي تشرف على تنظيمها الجامعة قد شاركن في المقابلة المذكورة وهو ما يمثل تجاوزا خطيرا للقوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد (الفصل 53) وللقيم والأخلاق والمثل التي تقوم عليها الرياضة.

وأشارت الجامعة الى أنّه وأمام هذا التجاوز الخطير وبعد أن تبيّن كذلك أنّ الجمعية لا ينشط بها فروع أصناف الشبان، فقد قرّر المكتب الجامعي بعد التداول بصورة عاجلة في الملف، التعليق الفوري والمؤقت لنشاط كبريات فريق جمعية المستقبل الرياضي ببن عروس واحالة الملف الى اللجنة المركزية للتأديب لاستكمال التحريات واتخاذ القرارات الردعية اللازمة.