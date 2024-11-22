منوبة: حادث انقلاب سيارتين وانزلاق أخرى يخلف حالة وفاة   وخمسة مصابين

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جد مساء اليوم الجمعة حادث انقلاب سيارتين وانزلاق أخرى بطريق بورقبة العطار على مستوى المرناقية، مما أسفر عن حالة -

وفاة على عين المكان، واصابة خمسة اخرين من بينهم أطفال اصابات متفاوتة ، وفق تأكيد مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة ل"وات".



وتفيد صورة الحادث الخطير انه مع نزول كميات من الامطار، جد الحادث الذي انزلقت فيه سيارة ثم انقلبت سيارتين في الوقت نفسه، وبإعلام أعوان الحماية المدنية عاينوا حالة الوفاة على عين المكان تم تسليمها لدورية حرس الوطني ، وتولوا اسعاف المصابين الذين كانوا خمسة حيث تم نقلهم على جناح السرعة الى مستشفيات الأطفال باب سعدون وشارل نيكول والرابطة لتلقي التدخلات العلاجية اللازمة، وازاحة السيارات المتضررة من الطريق.



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وتم بعد اعلام النيابة العمومية إحالة جثة الضحية على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول ، وتولى أعوان الحرس الوطني بقية إجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث.

