المنستير: توزيع إشعارات ضمن برنامج "نبني" لستة من شباب الجهة لبعث مشاريع

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سجلت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير أمس تسليم ستة إشعارات (صكوك بريدية) لستة من الشباب المشارك من الجهة برنامج "نبني" الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة لبعث مشاريع في مجالات الديكور والتجميل والتجارة وفق ما أفاد اليوم وكالة تونس أفريقيا للأبناء نبيل قاسم رئيس وحدة الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير

وأضاف نبيل قاسم أنّ هناك ثلاثة شباب من دار الشباب بالوردانين، وشابين من دار الشباب منزل نور وشاب من دار الشباب طبلبة. وتبلغ القيمة الجملية للإشعارات 21 ألفا و500 دينار وهي على شكل هبة.



وكان برنامج "نبني" امتد طيلة سنة (نوفمبر 2023-نوفمبر 2024) وشمل تكوين الشباب حول كيفية بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص، والمهارات الحياتية واستفاد منه قرابة 80 شاب وفتاة من دور الشباب بالوردانين وسيدي عامر ومنزل نور وطبلبة بولاية المنستير إلى جانب تكوين الإطارات الشبابية.



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وتدرس حاليا المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة مسألة انجاز المرحلة الثانية من هذا البرنامج حسب ذات المصدر.