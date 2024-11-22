الكشف عن مقترفي سلسلة من عمليات سلب لسائقي سيارات تاكسي والاحتفاظ بنفرين من ذوي السوابق العدلية أحدهما محل 05 مناشير تفتيش....

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تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالبحث في جملة من القضايا العدلية مواضيع السلب باستعمال العنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض المتضرر فيها عدد 08 من سائقي سيارات أجرة تاكسي بجهة الجبل الأحمر، حي ثبسماع المتضررين تبين تعرضهم الى عمليات سلب مشابهة من حيث التنفيذ إذ يعمد الجاني الى إمتطاء سيارة الأجرة وبوصوله الى جهة الجبل الأحمر وبمكان منزوي يتولى سلب سائق السيارة بواسطة التهديد بسلاح أبيض أو بالاعتداء عليه بالعنف الشديد.





تم في الحين إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية اللازمة أمكن في وقت وجيز التعريف بمقترفي عمليات السلب وهما من ذوي السوابق العدلية في مجال السلب والسرقات وضبطهما من قبل إطارات وأعوان



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فرقة الشرط العدلية بالعمران وفريق من مصلحة مكافحة النشل بإدارة شرطة النجدة، اللذان بعرضهما على المتضررين تعرفوا عليهما من الوهلة الأولى وبمجابهتهما بالأدلة اعترفا بكل ما نسب إليهما، كما أمكن حجز لدى ذي الشبهة الأول عدد 50 قرص مخدر ومبلغ مالب قدره 1300 دينار من عائدات ترويج المخدرات وعدد من الهواتف الجوالة مجهولة المصدر.



بعرض هويتهما على الناظم الآلي تبين أن ذي الشبهة الثاني محل 06 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل قضايا سلب وسرقات، بمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "السرقة باستعمال العنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض للواقعة له السرقة" وإفراد محضرين لذي الشبهة الأول من أجل "جرائم المخدرات" و"مسك أشياء مجهولة المصدر" والأبحاث متواصلة.