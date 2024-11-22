سوسة: وصول شحنة ب3 الاف طن من البطاطا الموردة الى ميناء سوسة التجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6709442aeca225.34456811_mnfpqogkelhji.jpg width=100 align=left border=0>

أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة فوزي طالب ان ميناء سوسة التجاري استقبل مؤخرا باخرة محملة بشحنة بـ 3 الاف طن من البطاطا الموردة التي سيتم ضخها في الأيام القادمة في اهم أسواق الجملة للخضر والغلال بالبلاد

وأضاف طالب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ان الجهات المختصة تواصل حاليا اجراء عمليات المراقبة والتحاليل المستوجبة لشحنة البطاطا الموردة قبل ضخها بأسواق الجملة وتخصيص حصص منها لمختلف مناطق الجمهورية

وياتي هذا الاجراء وفق نفس المصدر لتغطية التذبذب الحاصل في عملية التزويد بمادة البطاطا