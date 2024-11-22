وزير التجارة يدعو الى تسليط أقصى العقوبات الممكنة وردع كبار المحتكرين خلال مراقبة الأسواق

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دعا وزير التجارة وتنمية الصّادرات، سمير عبيد، خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدّات التّزويد والأسعار وآليات المراقبة وتنظيم مسالك التّوزيع، إلى تسليط أقصى العقوبات الممكنة وتشديد العقوبات الإداريّة مع استهداف وردع كبار المحتكرين.



وأوضح عبيد، خلال هذا الاجتماع المنعقد امس الخميس، بحضور المديرين الجهويّين والإطارات الأمنيّة والمديرين العامّين بالوزارة، أن العمل الرقابيّ في الفترة القادمة سيتمثل في البحث عن التّجاوزات الكبرى التي تخل بالتّوازن العامّ للسّوق وتعديل الوضعيّات المخالفة على عين المكان، اضافة الى اٌعتماد المرونة والحوار مع صغار المتدخّلين وتعزيز الثّقة لدى المواطن والتّاجر المنظّم.



وأوضح عبيد، خلال هذا الاجتماع المنعقد امس الخميس، بحضور المديرين الجهويّين والإطارات الأمنيّة والمديرين العامّين بالوزارة، أن العمل الرقابيّ في الفترة القادمة سيتمثل في البحث عن التّجاوزات الكبرى التي تخل بالتّوازن العامّ للسّوق وتعديل الوضعيّات المخالفة على عين المكان، اضافة الى اٌعتماد المرونة والحوار مع صغار المتدخّلين وتعزيز الثّقة لدى المواطن والتّاجر المنظّم.

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وأشار، وفق بلاغ لوزارة التجارة، الى النّتائج الإيجابيّة التّي سجّلتها العمليّات الرقابيّة في كافة ولايات الجمهوريّة للتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة والتّرفيع في الأسعار، مضيفا أنّ هذه العمليّات ستتواصل بنفس الوتيرة من خلال آليّات عمل وطرق جديدة لتصبح أكثر فاعليّة ونجاعة حتى يشعر المواطن على أرض الواقع بالتّخفيض على مستوى الأسعار.



وأكّدت الإطارات الأمنيّة الحاضرة أهميّة العمل المشترك وفاعليّته في التّصدّي لمظاهر الاحتكار. وأعربت عن اٌستعدادها لدعم عمل فرق المراقبة الاقتصادية في هذا المجال وأنّ وزارة الدّاخلية تضع كلّ الإمكانيّات البشريّة واللوجستيّة على المستويين المركزي والجهوي للحفاظ على قوت المواطن وتفكيك المسالك الموازية وقطع السّبل أمام الوسطاء والدّخلاء.



وتمّ خلال الاِجتماع اِستعراض الإجراءات التّعديلية التّي اٌتخذتها الوزارة لتأمين تزويد السّوق خاصّة في ما يتعلّق باللّحوم البيضاء ومادّة الحليب ومادّة البطاطا والتّدابير التّي من شأنها مزيد تنظيم سوق الجملة بئر القصعة بالإضافة إلى الإشارة إلى توفّر جميع المواد المورّدة بالكميّات الكافية من قبل الدّيوان التّونسيّ للتّجارة.