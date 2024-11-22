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الداخلية: مداهمات في بنزرت وباجة تسفر عن القبض 321 مجرما خطيرا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 10:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قامت الوحدات الامنية فجر اليوم الجمعة، بعدد من المداهمات بمرجع نظر إقليمي بنزرت وباجة أسفرت عن ضبط 321 عنصرا خطيرا بين مفتش عنهم ومحكوم عليهم في قضايا ترويج المخدرات وقضايا حق عام مختلفة.

كما اسفرت هذه المداهمات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، عن حجز 20 صفيحة و27 قطعة من مخدر الزطلة و15100 قرصا مخدرا و5 بنادق صيد ومسدس و596 خرطوشة صيد.

...

ويندرج هذا العمل في اطار مواصلة العمليات الأمنية واسعة النطاق داخل الجمهورية، بمشاركة وحدات أمنية من مختلف الأسلاك وتحت إشراف قيادات أمنية عليا بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع النيابة العمومية وفق ما ورد في البلاغ.




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