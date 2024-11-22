سعيد: يجب أن تستعيد الشركة الوطنية العقارية دورها الاجتماعي في توفير المسكن اللائق..

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس بقصر قرطاج الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية،فهمي كمون

وذكّر قيس سعيد ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بالدور الذي قامت به هذه الشركة منذ إحداثها سنة 1957 في بناء أحياء جديدة بأثمان كانت في متناول الكثيرين



واشار البلاغ الى ان الأراضي ، والتي هي على ملك الدولة وأُقيمت عليها أحياء كاملة ، كانت تُمنح للشركة بالمليم الرمزي في تناغم واتساق كاملين مع الدور الموكول للدولة، فضلا عن اعتماد طريقة التسويغ التي تُكلّل بالبيع،حيث استفادت منها شرائح واسعة ذات الدخل المحدود من المجتمع التونسي



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كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بأن يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية حتى تستعيد هذه الشركة دورها الاجتماعي في توفير المسكن اللائق بأسعار تأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية

