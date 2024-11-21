نسبة امتلاء السدود التونسية بلغت 20،5 بالمائة الى حدود 21 نوفمبر 2024

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بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية 20،5 بالمائة الى حدود يوم 21 نوفمبر 2024 ، وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، الخميس.



وبلغ المخزون العام للسدود في نفس التاريخ 480،448، مليون متر مكعب مقابل 512،975 مليون متر مكعب بالنسبة لنفس اليوم من سنة 2023 .





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وسجل هذا المعدل نقصا ب 130،027 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل نفس اليوم للثلاث سنوات الفارطة.



وتوزع مخزون السدود بين 425،244 مليون متر مكعب بالنسبة لسدود الشمال و 49،407 مليون متر مكعب بالنسبة لسدود الوسط و 5،796 مليون متر مكعب بالنسبة لسدود الوطن القبلي.



وبلغت الايرادات الجملية للسدود 2024 97،474 مليون متر مكعب خلال الفترة من 1 سبتمبر 2024 الى 21 نوفمبر 2024 اي بانخفاض ب 165،510 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل الموسمي.



وتتوزع بين 67،672 مليون متر مكعب بالنسبة لسدود الشمال و 27،618 مليون متر مكعب بالنسبة لسدود الوسط و 2،185مليون متر مكعب بالنسبة لسدود الوطن القبلي.



وسجل خلال الفترة من 1 سبتمبر 2024 الى 17 نوفمبر 2024 هطول 80،5 مليمترا من الامطار

وتهاطلت اهم الكميات في مناطق الوسط الشرقي (176،7 مليمتر) والشمال الشرقي (141،9 مليمتر).



وسجلت اغلب مناطق البلاد فائضا يتراوح بين 6 بالمائة و87 بالمائة مقارنة بمعدلات الفترة، باستثناء منطقة الشمال الغربي التي سجلت نقصا ب 19 بالمائة.