بن عروس: استرجاع عقار دولي ذو صبغة فلاحية بالمروج 6

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نفذت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الخميس، قرار إخلاء واسترجاع لعقار دولي ذو صبغة فلاحية يمسح 14 هكتارا، ويقع بالمروج 6 من معتمدية المروج بولاية بن عروس.



ووفق بلاغ صادر عن مصالح ولاية بن عروس، فإنّ هذا العقار مصنف ضمن المناطق الفلاحية بالجهة، وتم التحوز عليه من قبل أحد المواطنين دون صفة قانونية، ليتم استرجاعه اليوم في إطار مجهودات دفع ودعم الاستثمار في المجال الفلاحي.

وأشرف على تنفيذ قرار استرجاع العقار معتمد المروج ضياء بن عاشور بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بتنفيذ القرار وقوات الأمن.



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وللتذكير فقد استُرجع مطلع الأسبوع الجاري عقار دولي ذو صبغة صناعية يمسح هكتارا و300 متر مربع بالمنطقة الصناعية المغيرة 3 من معتمدية فوشانة ببن عروس، بعد ان عمد احد المواطنين التحوز عليه دون وجه حق.