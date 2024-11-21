زغوان: إنجاز 113 عملية تكوين لفائدة إطارات وعمال المؤسسات الصناعية من جملة 201 عملية مصادق عليها منذ بداية السنة الحالية

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انتفع منظورو المؤسسات الصناعية بولاية زغوان، إلى غاية اليوم الخميس، بـ113 عملية تكوين من إجمالي201 عملية تكوين صادقت عليها اللجنة الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية بزغوان منذ بداية السنة الجارية لفائدة إطارات وعملة المؤسسات الصناعية في اختصاصات مختلفة ضمن آلية حقوق السحب الفردي وذلك خلال 6 جلسات عقدت للغرض.

وأوضح رئيس الوحدة الجهوية للتكوين المستمر، المنوبي الرمضاني، لوكالة "وات"، أن 19 مؤسسة صناعية تقدمت منذ بداية السنة بـ31 مطلبا لتمويل مخطّطات تكوينية لتطوير كفاءة مواردها البشرية، وتمت المصادقة على29 مطلبا تشمل 201 عملية لفائدة حوالي 1255 من الإطارات والأعوان على مدة قدرت بـ590 يوم تكوين.

وذكر رئيس الوحدة أن كلفة تمويل العمليات التكوينية المنجزة بلغت 157 ألف دينار من جملة 309 آلاف دينار خصصها الصندوق الوطني للتشغيل لجملة العمليات المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا إلى انخراط 20 مؤسسة صناعية في نظام التسبقة على الأداء للانتفاع بآليات التكوين.