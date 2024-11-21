Babnet

باجة: وفاة شاب وإصابة آخر بإصابات بليغة في حادث مرور بالطريق السيارة رقم 3 على مدينة مستوى مجاز الباب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 18:17 قراءة: 0 د, 32 ث
      
توفي، اليوم الخميس، شاب وأصيب آخر بإصابات بليغة في حادث مرور جدّ بالطريق السيارة عدد 3 الرابطة بين تونس العاصمة وبوسالم على مستوى مدينة مجاز الباب، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الحماية المدنية بباجة
وأوضح المصدر ذاته لوكالة "وات"، أنّ صورة الحادث تتمثّل في اثر انزلاق سيارة خفيفة بالطريق السيارة المذكورة ما أسفر عن وفاة شاب (35 سنة) على عين المكان وإصابة مرافقه بإصابات بليغة في اماكن مختلفة من جسده استوجبت نقله الى المستشفي الجهوي بمجاز الباب لإخضاعه للتدخلات اللازمة.
وأشار إلى أنّه تم توجيه سيارة الاسعاف التابعة لمركز الطريق للتدخل العاجل بمكان الحادث، مضيفاأنّه تم تسليم جثة الهالك الى اعوان الحرس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297891


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 19:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*