التونسي أيمن شواط مدربا جديدا لنادي الطلائع رقدالـين الليبي

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أعلن نادي الطلائع رقدالـين الليبي اليوم الخميس التعاقد مع المدرب التونسي أيمن شواط للإشراف علي الفريق الأول للموسم الرياضي 2024 - 2025.

يذكر أنّ أيمن شواط صاحب الـ 40 عاما كان قد أشرف على تدريب اتحاد بن قرادن في موسم 2022-2023 حيث قاده الى مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي أنهاها الفريق في المركز الخامس خلف النجم الساحلي والترجي الرياضي والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري تواليا، ومتقدما على النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي واتحاد تطاوين.