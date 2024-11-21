Babnet

التونسي أيمن شواط مدربا جديدا لنادي الطلائع رقدالـين الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673f6ac30a1ff8.67339625_lpfjhomenikgq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 18:14 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن نادي الطلائع رقدالـين الليبي اليوم الخميس التعاقد مع المدرب التونسي أيمن شواط للإشراف علي الفريق الأول للموسم الرياضي 2024 - 2025.
يذكر أنّ أيمن شواط صاحب الـ 40 عاما كان قد أشرف على تدريب اتحاد بن قرادن في موسم 2022-2023 حيث قاده الى مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي أنهاها الفريق في المركز الخامس خلف النجم الساحلي والترجي الرياضي والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري تواليا، ومتقدما على النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي واتحاد تطاوين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297890


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 19:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*