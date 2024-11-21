الربطة1- لقاء الاولمبي الباجي والاتحاد المنستيري في ملعب الكاف

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الخميس، ان لقاء الاولمبي الباجي وضيفه الاتحاد المنستيري سيقام بملعب المركب الرياضي بالكاف يوم الاحد (س 14) لحساب الجولة التاسعة لبطولة الرابطة الاولى.



وافاد الاولمبي الباجي من جهته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بان الدخول للملعب سيقتصر على اصحاب الاشتراكات فقط.

يذكر ان الاولمبي الباجي يحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة متقدما بنقطة واحدة على الاتحاد المنستيري صاحب المركز الرابع.