<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673f578faae366.79345785_nkighlqmjoepf.jpg width=100 align=left border=0>

قدم الاتحاد الغاني لكرة القدم اعتذاره لجماهير "البلاك ستارز" بعد فشل المنتخب الاول في التأهل إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم 2025 .

وجاء في بيان الاتحاد الغاني: "يود الاتحاد الغاني لكرة القدم أن يعرب عن خالص اعتذاره لشعب غانا الطيب بسبب عدم قدرة النجوم السوداء على التأهل لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2025 "، مضيفا "نحن نتفهم خيبة الأمل والإحباط الذي سببه هذا الفشل ونشارك جماهيرنا الألم والحزن (...) نحن نعترف بأن أداء الفريق لم يرتق الى مستوى التوقعات العالية للأمة ولهذا فإننا نشعر بمدى خيبة الامل التي نالت من نفوس جمهورنا ولا يسعنا سوى ان نعتذر منهم".

و ختم الاتحاد الغاني بيانه: "نود أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا العميق لمشجعي كرة القدم المخلصين لدعمهم وتشجيعهم المستمر طوال التصفيات (...) إن شغفكم وتفانيكم هما ما يدفعنا إلى السعي نحو التميز".

و أنهى منتخب غانا مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2025 متذيلا ترتيب المجموعة السادسة، التي ضمت ايضا انغولا والسودان والنيجر، برصيد 3 نقاط حصدهما من 3 تعادلات و3 هزائم في أداء مخيب للآمال والطموحات.



...



يذكر ان هذه هي المرة الاولى التي يغيب فيها منتخب غانا عن نهائيات كاس افريقيا للأمم منذ دورة 2004 بتونس.

