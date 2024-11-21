الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الاولمبية العربية تصادق على استضافة البحرين والاردن الدورتين القادمتين للالعاب العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673f5061db22a3.05564493_eolqmkiphgnjf.jpg width=100 align=left border=0>

صادقت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الاولمبية العربية التي التامت اليوم الخميس بالعاصمة الاردنية عمان على استضافة كل من البحرين والأردن للدورتين القادمتين للألعاب العربية 2031 و2035.

كما تمّت المصادقة على الخطة الاستراتيجية لاتحاد اللجان الوطنية الاولمبية العربية .



وشارك عضوٍ اللجنة الدولية الأولمبية ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان في الجمعية العمومية، كما حضر أيضاً اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد بصفته نائبا للرئيس.



...



والتأمت قبيل اجتماعات الهيئة التنفيذية والجمعية العمومية ورشة عمل حول مشروع الخطة الاستراتيجة للاتحاد ساهم فيها مدير العلاقات الدولية والمكلف بالعمل الاستراتيجي باللجنة الوطنية الاولمبية التونسية صلاح الدين بوذينة.

وعلى هامش الأشغال، كانت لمحرز بوصيان بصفته عضوٍ اللجنة الدولية الأولمبية ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية لقاءات ومحادثات ثنائية مع عدد من القيادات الرياضية والاولمبية، منها بالخصوص الأمير فيصل بن الحسين عضو اللجنة الدولية الأولمبية رئيس اللجنة الاولمبية الأردنية، و يزن الشديفات وزير الشباب الأردني، و الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الاولمبية العربية ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية وزير الشباب والرياضة، وجبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية وزير الرياضة، تطرقت إلى أهمية اعتماد المقاربة الاستراتيجية لتطوير أداء اللجان الوطنية الاولمبية والمنظمات الرياضية في الوطن العربي من اجل تحقيق نتائج افضل من قبل الابطال العرب وتدعيم مكانة الحركة الرياضية والاولمبية العربية على المستوى الدولي، وذلك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية التونسية.

