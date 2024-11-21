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قمرت : 10 سنوات سجنا لمروجي المخدرات بالملاهي الليلية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 14:34 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس بالحكم ب10 سنوات سجنا ل3 مروجي للمخدرات بمختلف انواعها بالملاهي الليلية بقمرت .

واعترف المتهمون بما نسب اليهم بعد مجابهتهم باعترافاتهم المسجلة عليهم بخثا وكميات المخدرات التى ضبطت بحوزتهم بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية التى اثبتت اتصال عدة شبان بهم لتمكينهم من المخدرات خلال سهرهم بالملاهي الليلية .


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