بن عروس: يوم مفتوح لتقصي مرض السكري بالمستشفى الجهوي الياسمينات

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نظّم المستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس وباشراف من الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الخميس، بفضاء المستشفى الجهوي، يوما صحيا مفتوحا لتقصي مرض السكري، أمّن عيادات مجانية للتشخيص والكشف والتقصي أطّرها فريق طبي وشبه طبي ومختصون.

وأفاد كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس الدكتور علي السلامي بأن هذه التظاهرة الصحية تأتي في سياق إحياء اليوم العالمي لمرض السكري، وفي إطار العمل الدوري الذي تقوم به مختلف الهياكل الصحية الجهوية للتقصي والكشف عن العلامات الأولى لهذا المرض، وتعزيز سبل الوقاية منه، وتقديم النصائح التوجيهية والإرشادية حوله لمرتادي المستشفى.

وأمّن فريق صحي متكون من أطباء وفنيين ساميين في التغذية وممرضي صحة عمومية 235 عملية تحليل سريعة ببهو المستشفى للوافدين على مختلف العيادات، والذين تم التعامل معهم وفقا لنتائج التحاليل الأولية، إمّا بالتوجيه إلى أخصائيي التغذية لمن كانت تحاليلهم في حدود المعدلات العادية من أجل إرشادهم إلى الطرق الصحية في التوقي وفي التغذية السليمة مع القيام بالأنشطة البدنية، أو توجيه من تمت ملاحظة ارتفاع في نسبة السكري لديهم إلى قسم الاستعجالي للمتابعة، أو توجيه الحالات المكتشفة إلى أطباء الصحة العمومية لإجراء التحاليل الضرورية والمتابعة الصحية.





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