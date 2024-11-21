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المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى روسيا للمشاركة في دورة دولية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 12:37 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تحول المنتخب التونسي لكرة السلة امس الاربعاء الى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في دورة روسيا الدولية وذلك الى جانب منتخبي روسيا وليبيا.

وكان المدرب الوطني مهدي ماري وجه الدعوة ل12 لاعبا لخوض هذه الدورة التي تاتي في إطار دعوة من الاتحاد الروسي للعبة، وهم على التوالي عمر عبادة وأشرف القنوني وأسامة المرناوي وبلال الجزيري وجوهر الجوادي ورضوان سليمان وزياد الشنوفي ومختار غيازة وفراس اللحياني وأحمد العدامي وواصف المثناني ومكرم بن رمضان.
وستخوض العناصر الوطنية مقابلتين حيث ستجمعها الاولى بنظيرها الروسي غدا الجمعة بداية من الساعة السادسة مساء فيما تواجه في مباراتها الثانية نظيرها الليبي يوم السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.


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