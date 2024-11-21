تتويج تونسيين بجوائز موازية ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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تحصلت السينما التونسية على جائزتين ضمن الجوائز الموازية في إطار فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يُقام من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري بمصر.



وأحرز فيلم "مال وبنون" من إخراج حسام صانصة على منحة المشاركة في مختبر موزاييك لمرحلة ما بعد الإنتاج التي تمنحها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في حين تحصل فيلم "برشا" إخراج ندى المازني حفيّظ على جائزة "راف كات لاب أفريكا". وتدخل هذه الجوائز ضمن الجوائز الموازية للمهرجان في انتظار الإعلان عن القائمة النهائية للمحرزين على مختلف جوائز الدورة خلال حفل الاختتام.





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ويُشارك فيلم "نوار عشية" للمخرجة والمنتجة التونسية خديجة لمكشر ضمن المسابقة الدولية لهذه الدورة فضلا عن 17 عملا عالميا، كما سيقدم بالمناسبة للجمهور في عرضه العالمي الأول. وبالإضافة إلى هذا العمل يُشارك فيلم "قنطرة" للمخرج وليد مطار ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.



وقدمت الفنانة التونسية درة زروق خلال فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العرض الأول لفيلمها الوثائقي "وين صرنا" وهو أول تجاربها الإخراجية والإنتاجية ويتناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وقد ساهمت بالمناسبة في حلقة نقاش نُظمت يوم أمس الخميس حول "السينما الفلسطينية واللبنانية - قصص الهوية والبقاء" مع عدد من السينمائيات العربيات وهن مي عودة ونجوى نجار وميريام الحاج.